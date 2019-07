Le foto di Milazzo che fanno il giro del web - Tempostretto

Foto fatte in casa come si diceva una volta, oggi fanno il giro del mondo e regalano emozioni da e per i milazzesi sul web e sui social.

Ne abbiamo parlato più volte, i social hanno portato beneficio a Milazzo, partendo proprio da video autoprodotti e foto più o meno professionali.

Oggi parliamo di alcuni utenti social che hanno dato un importante contributo all’immagine di Milazzo in questo primo scorcio di estate.

Il solito Pippo Spoto, dipendente comunale con la passione per la fotografia, già noto per la celebre foto di Luigi Rizzo con sullo sfondo la nave Rizzo. In questi giorni ha postato una foto su Facebook molto spettacolare con un gabbiano che sembra sostituire le vele di una barca sullo sfondo, zona Marina Garibaldi.

Marco Talotta è invece un milazzese che vive in America che ogni anno passando per il Tono realizza video e foto molto apprezzati ed emozionanti, con l’ausilio di figli e parenti.

C’è poi il solito Francesco Romagnolo, noto regista milazzese con la passione per la fotografia. Le sue foto con i droni hanno incantato mezzo mondo, esaltando le acque cristalline del Capo di Milazzo.