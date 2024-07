Akademia Messina nel girone A, ecco le avversarie

La stagione regolare prenderà il via il primo weekend di ottobre, a febbraio 2025 inizierà la fase che porta alle due promozioni in A1

MESSINA – La commissione ammissione ha dato il via libera alle 20 squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. Tra queste anche Akademia Sant’Anna Messina che incontrerà nove squadre nel girone A, mentre le altre dieci saranno nel girone B.

La stagione regolare inizierà il weekend del 5-6 ottobre 2024 con la pool promozione che vedrà le prime cinque dei due gironi sfidarsi in un nuovo girone all’italiana da metà febbraio, mentre per le squadre classificate dal sesto al decimo posto sarà pool salvezza. La prima della pool promozione sarà promossa direttamente, per le squadre dal secondo al quinto posto saranno playoff.

I due gironi della A2 femminile

Girone A: Akademia Sant’Anna Messina, Mondovì, Macerata, Imola, Castelfranco, San Giovanni in Marignano, Lecco, Costa Volpino, Brescia, Casalmaggiore. Considerando che Perugia e Talmassons sono state promosse al termine della scorsa stagione Akademia nel proprio girone è la squadra che ha chiuso più in alto di tutte lo scorso campionato. Avrà nel girone Macerata dell’ex Valeria Battista.

Girone B: Altino Volley, Fg Busto Arsizio, Itas Trentino, Melendugno, Padova, Concorezzo, ALbese, Offanengo, Esperia Cremona, Olbia. Nell’altro girone la Futura Giovani Busto Arsizio squadra che ha terminato la scorsa poule promozione davanti ad Akademia, tra le squadre che parteciperanno a questo campionato. L’Itas Trentino retrocessa dalla Serie A1 e che avrà l’ex ct della nazionale Davide Mazzanti in panchina e Melendugno dove si è trasferita un’altra ex di Akademia Jessica Joly.

Articoli correlati