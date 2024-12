“Le sfide dell’intelligenza artificiale nella sanità e nella pubblica amministrazione”

Opportunità di una trasfornazione da governare in un convegno promosso dalla Uil e Uil Fpl di Messina a Cristo Re

MESSINA – “L’intelligenza artificiale nella sanità e nella pubblica amministrazione: quale futuro?”.Si svolgerà lunedì 16 dicembre, alle 9, presso il Teatro dell’Istituto Cristo Re sul viale Principe Umberto, il convegno organizzato dalla Uil dalla Uil Fpl (Federazione poteri locali) di Messina.

L’evento sarà moderato da Giuseppe Ardica, giornalista Tgr Rai Sicilia, mentre introdurranno i

lavori Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina, e Giovanni Cicceri, docente

Università di Palermo.

Interverranno Giacomo Caudo, presidente Ordine dei Medici di Messina, Giuseppe Cuccì,

direttore generale Asp Messina, Francesco M. Gennaro, segreteria generale Uil Nazionale,

Maurizio Lanza, direttore generale Irccs Neurolesi Messina, Luisella Lionti, segretaria generale

Uil Sicilia, Salvatore Sampino, segretario generale Uil Fpl Sicilia, Giorgio Giulio Santonocito,

direttore generale Policlinico “G. Martino” Messina, e Ivan Tripodi, segretario generale Uil

Messina.

Concluderà i lavori Rita Longobardi, segretaria generale Uil Fpl Nazionale.

“Una sfida epocale quella dell’intelligenza artificiale, i lavoratori devono essere centrali in questo processo”

Mettono in risalto Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina: “L’idea di realizzare questo convegno sul tema attualissimo e dirimente dell’intelligenza

artificiale è stata immaginata con la consapevolezza di affrontare una questione che è ormai una realtà concreta e sempre più presente e pervasiva nella vita quotidiana e nella società. Siamo, infatti, assolutamente persuasi che, per esempio, a fronte dell’odierno disastro della sanità causato da gravi problematiche che passano dalla mancanza di medici e infermieri alle lunghissime liste d’attesa e dalle contestuali pesanti criticità che vive la pubblica amministrazione, è indispensabile approfondire la tematica dell’intelligenza artificiale”.

E ancora: “L’approccio deve essere caratterizzato dalla piena consapevolezza che si tratta di uno

“strumento” che, certamente, rappresenta una rivoluzione dalle enormi conseguenze che possono e, a nostro avviso, devono tramutarsi in un’enorme opportunità che sarà tale se la stessa sarà governata con chiare opzioni che riguardano la centralità del lavoro, dei lavoratori e degli aspetti sociali. Il convegno è stato pensato e organizzato con un approccio multidisciplinare e con il doveroso approfondimento riguardo al dialogo sociale. In tal senso, il coinvolgimento di tutti i principali responsabili della sanità pubblica messinese è stato immaginato per affrontare il merito di una grande questione che non può essere ignorato”.

Concludono Tripodi e Andronico: “L’occasione nasce anche per affrontare una discussione su tutti gli strumenti utili a tutelare i lavoratori poiché le trasformazioni derivanti dall’IA, oltre la sfera personale sempre più invasa e pervasa dal digitale e dall’iperinformazione, riguardano gli ambiti aziendali e professionali. In questo quadro è fondamentale il ruolo del sindacato che è chiamato ad affrontare una sfida epocale per salvaguardare i diritti dei lavoratori e i bisogni delle persone affrontando con

maturità e visione la rivoluzione in atto chiamata intelligenza artificiale”.