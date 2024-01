Lega e Prima l’Italia: “Pressioni su 400 tirocinanti per non partecipare al sit-in sulla casa”

Interrogazione dei gruppi consiliari: "Basile e Calafiore sono a conoscenza dell'ingerenza di un sindacato: niente riunione con il sindaco se si manifesta?"

MESSINA – Interrogazione dei gruppi consiliari Lega e Prima l’Italia al sindaco Basile e all’assessora Calafiore sulle pressioni di un sindacato. Un invito esplicito a 400 borsisti di Messina Servizi a non partecipare ieri mattina a un sit-in per il diritto alla casa. Un’iniziativa dell’Unione inquilini. “Il sindaco Federico Basile e l’assessora Alessandra Calafiore sono a conoscenza di quanto chiesto da un sindacato ai tirocinanti delle borse lavoro per impedire la loro partecipazione a un sit-in per il diritto alla casa?”. A chiederlo in un’interrogazione i consiglieri della Lega Mirko Cantello, Giulia Restuccia ed Emilia Rotondo e quelli di Prima l’Italia Giuseppe Villari e Amalia Centofanti.

Si fa riferimento ai 400 tirocinanti di Messina Servizi che hanno completato il loro percorso di formazione e che provengono dalle aree del risanamento. Così si era espresso il sindaco, da noi intervistato, sull’argomento: “L’intendimento dell’amministrazione è quello di completare nell’anno 2024 il percorso di formazione all’interno dei percorsi dell’abitare. Dopo di che, come già previsto nel progetto, questi ragazzi con le attività fatte in questi anni e con l’esperienza maturata, dovranno sfruttare la loro professionalità in maniera autonoma. L’amministrazione sicuramente creerà una forma di accompagnamento, ma bisognerà trovare un sistema diverso”.

“Chi manifesta lunedì non parteciperà martedì alla riunione con il sindaco”

Ora la polemica. Nel testo inviato al sindaco e all’assessore, i cinque esponenti della maggioranza hanno trascritto l’audio ascoltato: “Allora che sia chiaro, girate questo mio vocale: la riunione con il sindaco è martedì pomeriggio, non c’è nessuna manifestazione lunedì. Ok? Io non ho organizzato nessuna manifestazione per lunedì. E si badi bene: chi manifesta lunedì non entrerà martedì con me dal sindaco”.

“Un audio -dichiarano i 5 consiglieri di Lega e Prima l’Italia- nel quale la voce di chi parla è riconoscibile senza alcun dubbio e che ci lascia sconcertati per i toni adottati. Per poter essere ammessi alla presenza del sindaco non si deve quindi partecipare a una manifestazione organizzata per rivendicare un diritto sacrosanto come quello della casa? Ma il sindaco Basile e l’assessora Calafiore sono d’accordo con questi sistemi? La persona in questione parla anche a nome e per conto loro o è una scelta autonoma della stessa, con la quale loro non hanno nulla a che fare?

“Il sindaco faccia chiarezza sul metodo”

Ecco – aggiungono Cantello, Restuccia, Rotondo, Villari e Centofanti – al di là della tematica in oggetto (il diritto alla casa, che riguarda anche i 400 borsisti, il cui percorso formativo al momento si è concluso) vorremmo che l’esecutivo di Palazzo Zanca facesse chiarezza sul metodo utilizzato in questa vicenda, per capire se la città è amministrata secondo le regole della democrazia o se invece, come potrebbe far supporre questo audio, i diritti fondamentali siano stati trasformati in favori e i cittadini in sudditi”.

Basile: “Ho dimostrato in quest’anno e mezzo di dialogare con tutti”

Il sindaco Federico Basile preferisce non commentare la nota: “Non conosco la situazione specifica ma, di certo, una cosa la posso affermare. In quest’anno e mezzo, ho dimostrato di essere aperto a tutti. Come sindaco, sono sempre pronto a confrontarmi e non mi risultano né mi appartengono queste pressioni”.

