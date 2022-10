L'esclusione dall'Ars di Genovese e il centrodestra terremotato da De Luca - Tempostretto

La geografia del potere è cambiata ma la città attende risposte

MESSINA – Da anni Messina non crede più nella politica tradizionale di centrodestra e centrosinistra. Sino a poche settimane fa Luigi Genovese dichiarava a Tempostretto di non avere dubbi sull’esito del voto, con la sua elezione all’Assemblea regionale siciliana. Il sorpasso di Alessandro De Leo, da consigliere comunale a deputato all’Ars in un pomeriggio di colpi scena, conferma quel “rapporto d’amorosi sensi”, come lo ha definito ieri lo stesso capo politico, nato tra i cittadini messinesi e la leadership di Cateno De Luca. Ma ogni fiducia non è illimitata e il movimento in costruzione “Sud chiama Nord”, con Basile sindaco e gli scenari nazionali e regionali, è adesso alla prova decisiva.

La sconfitta di Luigi Genovese, malgrado abbia avuto più di novemila voti nella lista Popolari e Autonomisti, per molti lettori assume una dimensione simbolica. Una caduta del potere di Francantonio Genovese e di un centrodestra che, in più, non riesce a eleggere un sindaco per la terza volta consecutiva. Una coalizione che vince in Italia e in Sicilia ma non qui. La capacità di De Luca di attingere in modo trasversale dalle forze avversarie denota un’indubbia abilità strategica. La nomina di Massimo Finocchiaro, come assessore, non è forse la conferma che non esistono più porti saldi chiamati sinistra e destra? L’imprenditore è stato in Alleanza nazionale ma anche portavoce provinciale del Megafono di Crocetta e ora approda nella Giunta Basile.

De Luca che cosa farà da “grande”? O continuerà a pescare a destra e sinistra?

Da parte sua, De Luca punta sulla forza della sua indubbia competenza amministrativa. Ma la politica è anche fatta di pensieri lunghi, idee, visioni complessive che vanno anche oltre la pur importante concretezza delle delibere o ordinanze. Atti che dovrebbero ispirati da una visione politica ad ampio respiro. Di recente, lo stesso ex sindaco di Messina ha parlato di un suo legame con una tradizione democristiana legata a don Sturzo e dunque al suo versante popolare, seppure rimasto marginale rispetto al suo stile irruente di comunicazione.

Fino ad ora una cifra politica del suo mondo politico è stata l’attitudine a scompaginare gli altri schieramenti in un’ottica trasversale, pescando a destra e sinistra. Avverrà il passaggio dalle porte girevoli della politica, nei passaggi da uno schieramento all’altro, a un ancoraggio solido in termini politici? I prossimi mesi serviranno a capire che cosa De Luca e il suo movimento, in chiave regionale e nazionale, faranno da “grandi”.

A sua volta, i cittadini di Messina, in base alle risposte che verranno dall’azione politica nazionale e regionale e dalla Giunta Basile, potrebbero confermare il loro sostegno o far venire meno la loro fiducia. “Gli amorosi sensi” con la città non sono una cambiale in bianco e De Luca lo sa.

