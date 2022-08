Letojanni. Principio d'incendio in un appartamento di via Lombardo, intervengono i Vdf - Tempostretto

In fiamme un materasso, lanciato dal balcone per evitare che l'incendio si propagasse al resto dell'abitazione

LETOJANNI – Momenti di apprensione questa mattina a Letojanni. In un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Lombardo si è infatti verificato un principio d’incendio. Le fiamme, scaturite probabilmente da un corto circuito, hanno interessato la camera da letto. Per paura che l’incendio si propagasse al resto dell’abitazione, gli occupanti hanno lanciato dal balcone un materasso che aveva preso fuoco. Sul posto sono arrivati poco dopo i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento.