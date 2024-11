L’ex istituto Marconi in stato d’abbandono, è allarme sociale FOTO e VIDEO

L'abbandono preoccupa i residenti a Messina. L'edificio, oggetto di ripetuti atti vandalici, è diventato un pericolo per la comunità

MESSINA – Da tempo ormai, l’ex sede dell’Istituto tecnico industriale “Guglielmo Marconi”, nel rione Santa Chiara di Giostra, giace in uno stato di abbandono. Quello che un tempo era un luogo di studio, oggi si trova in stato di degrado, vittima dell’incuria e del vandalismo. Le immagini che si presentano sono a dir poco inquietanti: finestre spalancate e, in base a quanto dichiarato da un residente della zona, hanno rubato tutto al suo interno, persino la rubinetteria. Inoltre, la struttura è priva di illuminazione anche al suo esterno.

I locali sono di proprietà della Curia, da noi contattata in attesa di un approfondimento per capire quali siano le intenzioni per recuperare la struttura.

Atti vandalici

Ma torniamo indietro. Circa due anni fa l’istituto è stato vittima di un episodio di vandalismo: un incendio doloso ha distrutto l’archivio storico della scuola. I vandali avrebbero approfittato di una via d’accesso più facile per introdursi nell’edificio, quella della via Seminario Estivo. Qui infatti la recinzione è stata danneggiata, creando un varco che poi, attraverso la campagna, conduce direttamente all’istituto.

Una nuova vita

“Per la tranquillità di tutto il quartiere, l’ideale sarebbe utilizzare l’intera struttura o almeno una parte, data la sua grandezza, per una caserma di carabinieri o una stazione di polizia. Per qualcosa che sia utile a tutta la comunità”, dichiara un residente della zona.