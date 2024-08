L’ex rettore Cuzzocrea consulente della ministra Bernini

Nel 2023 si è dimesso, dopo le polemiche sul caso rimborsi. A novembre l'udienza preliminare sugli appalti UniMe

Conferimento dell’incarico in qualità di consigliere della ministra Anna Maria Bernini. Meeting telematici e riunioni in presenza, su proposta proprio della ministra dell’Università e della Ricerca. L’ex rettore di UniMe Salvatore Cuzzocrea assume un nuovo incarico dal primo agosto. Un impegno di 40 ore e non c’è ancora indicato il compenso. A colpire è il fatto che Cuzzocrea sia reduce da un anno travagliato: le dimissioni da rettore nell’ottobre 2023, le indagini giudiziarie, il caso rimborsi (ancora al vaglio della Procura di Messina), le interrogazioni parlamentari, i veleni e gli scontri dentro l’Università.

Nel febbraio 2024 l‘inchiesta della Procura di Messina è arrivata al capolinea con l’avviso di conclusione delle indagini siglata dall’allora procuratrice capo facente funzioni (prima della nomina di Antonio D’Amato) Rosa Raffa e dalla sostituta Francesca Bonanzinga. Otto gli indagati, a cominciare dall’ex rettore Cuzzocrea, il direttore generale Francesco Bonanno e altri sei imprenditori. Il 6 novembre ci sarà l’udienza preliminare.

I Magnifici appalti a UniMe

Si tratta di una serie appalti e lavori già passati in rassegna dall’Autority Anticorruzione, che riguardano l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dell’Ateneo (10 milioni); il restauro conservativo dei prospetti e la riqualificazione del patrimonio immobiliare universitario (7,8 milioni); la riconversione delle residenze universitarie in due plessi dell’Università (uno 9,4, l’altro 8,4 milioni).

