Magda Mangano presenterà il suo ultimo libro a Messina il 29 dicembre

“Presentare un’opera a Messina, per me, ha sempre un sapore particolare, perché significa parlare di chi sono a di cosa faccio sentendomi a casa” ci aveva confidato Magda Mangano nel corso dell’intervista che ci ha concesso lo scorso ottobre (qua il link all’intervista completa).

Sabato 29 dicembre l’autrice sarà proprio a Messina, presso La Feltrinelli Point, per presentare E se ti guardo… vedo farfalle, raccolta di diciotto racconti sul tema degli amori che devono finire. Storie parallele, con diverse ambientazioni territoriali e spaziali, unite da alcuni fondamentali elementi in comune: la voglia di ricominciare e l’amore per la libertà e l’indipendenza.

Magda Mangano, nata a Messina trenta anni fa, dopo il diploma al Maurolico e la laurea in Scienze dell’informazione–Editoria e Giornalismo conseguita a Messina, si è spostata a Roma, proseguendo gli studi – con una specialistica in Lingue per la comunicazione internazionale conseguita presso l’Università LUMSA e un master in drammaturgia e sceneggiatura presso l’Accademia D’arte Drammatica Silvio D’Amico – e iniziando il proprio percorso professionale che l’ha portata a collaborare alla scrittura di numerose serie televisive, tra cui Grand Hotel e L’Allieva.

Con il suo romanzo d’esordio, I colori della mia notte, Magda Mangano aveva raccontato la vita della celebre fotografa Diane Arbus, risultando vincitrice la Sicilia della prima edizione del premio RAI La giara. Tra I colori della mia notte e E se ti guardo… vedo farlalle esiste un collegamento, come ci aveva spiegato la stessa autrice, in quanto sono protagoniste di entrambe le opere donne libere, che pagano un prezzo salato per esserlo.

Presentazione E se ti guardo… vedo farfalle – incontro con Magda Mangano

Sabato 29 dicembre, ore 18

La Feltrinelli Point, via Ghibellina 32, Messina

Dialoga con l’autrice: Pina D’Alatri