L'illustratore Federico Pugliese primo ospite dell'Officina del Sole - Tempostretto

Si apre giorno 1 dicembre la serie di eventi dedicati ai professionisti del settore

MESSINA – L’Officina del Sole apre ufficialmente la stagione degli incontri con i professionisti del settore artistico e porta a Messina l’illustratore reggino Federico Pugliese. Sarà lui il primo ospite del laboratorio di idee di via Giacomo Venezian. L’appuntamento, che promette di essere il primo di una serie dedicata ai professionisti, agli illustratori e ai disegnatori, sarà alle 19 di giorno 1 dicembre, con partecipazione gratuita ma obbligo di prenotazione a causa del numero limitato di posti disponibili. Si parlerà della figura dell’illustratore e di come creare la copertina di un fumetto o un libro con stile personale.

Chi è Federico Pugliese

Federico Pugliese, classe ’94, si è laureato in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Ha proseguito la sua formazione presso la Scuola Internazionale di Comics di Torino, la Scuola Romana dei Fumetti e la Genius Academy di Roma. Lavora come illustratore e copertinista da diversi anni, producendo contenuti per fumetti e libri di vario genere.

