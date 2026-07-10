L’impresa di Alessandro, atleta con fibrosi cistica: ha attraversato lo stretto di Messina in kayak e a nuoto

Dalla Calabria in Sicilia in kayak e dalla Sicilia alla Calabria a nuoto

“125 Miglia per un Respiro”, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (Lifc) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibrosi cistica, ha visto compiersi una nuova impresa da parte dell’atleta e testimonial Lifc Alessandro Gattafoni: l’attraversamento dello stretto di Messina all’andata in kayak e al ritorno a nuoto, tutto nella stessa mattina.

Quella di Alessandro, atleta affetto da fibrosi cistica, è stata un’impresa che va oltre lo sport e che vuole ricordare che ognuno di noi ha il proprio “stretto” da attraversare.

Per le persone con fibrosi cistica anche un atto semplice come un respiro può diventare una sfida quotidiana, ma è il coraggio di affrontare i propri limiti a dare valore a ogni traguardo.

Alessandro Gattafoni si è di nuovo messo alla prova, affrontando l’attraversamento dello stretto di Messina in due tappe: l’andata dalla Calabria alla Sicilia è partita ieri alle 8, ed è stata completata in kayak, poi subito dopo Alessandro ha fatto il percorso inverso a nuoto, approdando di nuovo sulle coste della Calabria alle 11, accolto dal presidente Lifc, Antonio Guarini, dai rappresentanti delle Associazioni Regionali Lifc di Calabria e Sicilia e dai volontari attivi sul territorio.