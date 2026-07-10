Camaro, scuola dell’infanzia. Lavori consegnati

Prevedono la realizzazione di intonaco armato, il rinforzo strutturale, la sostituzione del tavolato in legno della copertura e l’adeguamento degli impianti alle vigenti normative

Sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia San Giacomo Apostolo nel plesso “La Pira Gentiluomo”, finanziati nell’ambito del Pnrr.

Un investimento di oltre 840mila euro che consentirà di rendere l’edificio più sicuro, moderno ed efficiente grazie a interventi che prevedono la realizzazione di intonaco armato, il rinforzo strutturale, la sostituzione del tavolato in legno della copertura e l’adeguamento degli impianti alle vigenti normative.

“Investire nelle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità: ogni cantiere che si apre è un segnale concreto di attenzione, responsabilità e visione. E oggi, con questo ulteriore intervento, continuiamo a dare priorità alla messa in sicurezza degli edifici che ospitano i nostri bambini garantendo loro spazi più sicuri, funzionali e accoglienti” – dice il sindaco Federico Basile.