Messina. Lungomare in Fiera, affidata la manutenzione del verde

Intervento d'urgenza in attesa della consegna al Comune di Messina. Lavori affidati alla ditta Sicilville per 137 mila euro

Un affidamento temporaneo che rimarrà in vigore per il tempo necessario a definire i passaggi formali per la consegna dell’area al Comune di Messina, fissando come termine massimo il prossimo 31 agosto.

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha disposto un intervento straordinario di manutenzione per le aree a verde dell’ex Fiera di Messina. Il provvedimento si è reso necessario per garantire il decoro, l’igiene urbana e la piena fruibilità del parco, che è aperto al pubblico 24 ore su 24, e per tutelare le specie arboree e il prato di recente impianto dal rischio di un deperimento irreversibile.

La scelta dell’operatore

Il servizio è stato affidato direttamente alla Sicilville S.r.l., con sede a Randazzo, per un importo netto di 137mila 473 euro (a fronte di una somma complessiva impegnata nel bilancio di previsione pari a oltre 173mila euro, comprensiva di Iva e somme a disposizione dell’amministrazione).

La scelta della ditta risponde a ragioni di continuità tecnica. L’operatore ha infatti già lavorato all’interno dell’ex Fiera in qualità di subappaltatore per le opere di riqualificazione, occupandosi direttamente della sistemazione e della piantumazione delle essenze vegetali. Questa conoscenza dettagliata dei luoghi consente di tutelare le garanzie di attecchimento delle piante e di ridurre i rischi legati all’inserimento di un nuovo soggetto. L’ente ha inoltre specificato che l’affidamento rispetta il principio di rotazione, in quanto l’impresa non è l’appaltatore uscente della precedente commessa principale.

Il nodo delle competenze e il passaggio al Comune

Ma perché non se ne occupa già Messina Servizi? Il motivo risiede nel fatto che l’area dell’ex fiera non è ancora entrata nella disponibilità del patrimonio comunale. Fino a quando non si concluderà l’iter amministrativo per il definitivo passaggio di consegne, la responsabilità legale e finanziaria del sito resta in capo all’Autorità di Sistema Portuale. Di conseguenza, le spese di manutenzione non avrebbero potuto essere caricate sul bilancio di Palazzo Zanca o della sua partecipata.

Questo appalto straordinario, con scadenza fissata al 31 agosto, funge quindi da ponte temporaneo: serve a mantenere il parco in condizioni ottimali fino a quando il Comune non prenderà in carico l’area, per poi affidarla, a quel punto, alla gestione ordinaria di Messina Servizi.

L’efficacia dell’atto resta comunque subordinata al completamento delle verifiche d’istituto sul possesso dei requisiti di legge da parte della ditta, con una clausola risolutiva espressa in caso di successive segnalazioni ostative.