L’incendio a Camaro, blackout ed evacuazioni ma la situazione è sotto controllo

L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso e alcune abitazioni sono senza luce e altre evacuate per precauzione. Le operazioni si sono concluse alle 23.30

MESSINA – Intervento in corso per l’incendio del deposito a Camaro Superiore. In azione i pompieri e la situazione è sotto controllo. Intorno alle 21, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per l’incendio di un deposito in via Calatella. Alcune abitazioni sono rimaste senza energia elettrica e qualche altra è stata evacuata a scopo precauzionale.

In azione diverse squadre provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento Nord. Diversi i mezzi impiegati come l’autobotte pompa, due autobotti di rincalzo e una autoscala e pickup con moduli antincendio.

Indagini sulla causa dell’incendio.

Intervento concluso

Aggiornamento dei vigili del fuoco: “Intervento concluso. Dopo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, la squadra del distaccamento Nord è rientrata alle 23:30, mentre squadra e mezzi della sede centrale alle 23:45”.