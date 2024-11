L’incivile abitudine di parcheggiare sui marciapiedi

Requisito fondamentale di una convivenza sociale orientata alla qualità della vita è il rispetto dei diritti altrui

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La civiltà nell’incrocio tra la via Aurelio Saffi e la via Natoli. Ed io dovrei attraversare con due bambini e un passeggino…”.

Nella foto principale di questo articolo si vede una macchina parcheggiata sul marciapiede all’angolo della strada. In questo modo è impossibile per chiunque transitare, a maggior ragione se si tratta di un genitore con bambini al seguito e un passeggino. Lo stesso dicasi per i disabili. Bisogna ammettere che il Comune di Messina sta installando dissuasori di sosta in diverse zone della città. Un’azione utile che va ancora estesa. Ma servirebbe anche rispetto per i diritti altrui. Solo così potremo vivere in una città a misura d’uomo e non di macchina.

Di seguito pubblichiamo un’altra segnalazione che evidenzia lo stesso tipo di problema. Questo è il commento con cui ci è stata inviata: “Scene quotidiane in Vico Baglio, discesa camposanto. Marciapiedi inutilizzabile dai pedoni. Possibile che questa ordinaria situazione non sia nota a chi deve gestire la viabilità?”: