Linea elettrica a Torre Faro, i lavori nel mese di novembre

Ecco il calendario e le zone interessante, come avvisa il Comune di Messina

MESSINA – Lavori di scavo per la costruzione di una linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato a Torre Faro nelle vie Pozzo Giudeo, Lanterna, Barresi ed ex Biasini. Il Comune di Messina annuncia una nuova ordinanza di proroga dei provvedimenti viabili. Gli interventi, sabato e domenica esclusi, proseguiranno da lunedì 4 novembre sino a venerdì 15 novembre in via Pozzo Giudeo, e da lunedì 18 novembre sino a venerdì 22 novembre in un tratto delle vie Torre/Lanterna e in via Barresi.

E-distribuzione rende noto che, “a causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi e dei numerosi sottoservizi presenti lungo la via Pozzo Giudeo a Torre Faro, i provvedimenti viabili dei giorni di chiusura sono prorogati da lunedì 4 novembre sino a venerdì 15 novembre, sabato e domenica esclusi, per completare i lavori previsti in via Pozzo Giudeo durante i quali, viste le ridotte dimensioni della stessa, si continuerà a provvedere alla chiusura della stessa dalle ore 7 alle 17 di ogni giorno lavorativo”.

Da lunedì 18 novembre sino a venerdì 22 novembre, sabato e domenica esclusi, E-distribuzione proseguirà i lavori previsti in via Torre/via Lanterna, nel tratto compreso tra le vie Pozzo Giudeo e Barresi (ex via Biasini) e in via Barresi (ex via Biasini), apponendo la necessaria segnaletica per la restrizione della carreggiata e garantendo quindi la regolare viabilità veicolare.

Al fine del completamento di tali interventi, è stata emessa una nuova ordinanza di proroga dei provvedimenti viabili che prevede da lunedì 4 novembre a venerdì 15 novembre 2024, dalle ore 7 alle 17, con esclusione delle giornate di sabato e festive, in via Pozzo Giudeo, nel tratto compreso tra le vie Pantanello e Torre, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, con la collocazione di idonea segnaletica e barriere), ad eccezione dei residenti della stessa via Pozzo Giudeo. Residenti ai quali sarà consentito l’accesso, prevedendo l’ausilio di movieri, e garantendo, altresì, in sicurezza, il regolare transito pedonale e l’accesso a tutti gli ingressi ivi insistenti; istituito inoltre il limite massimo di velocità di 10 km/h, per l’accesso dei residenti.

Da lunedì 18 novembre sino a venerdì 22 novembre 2024, dalle 7 alle 17, con esclusione delle giornate di sabato e festive, in via Torre/via Lanterna, nel tratto compreso tra le vie Pozzo Giudeo e Barresi (ex via Biasini) ed in via Barresi (ex via Biasini), vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, per singoli tratti cantierati, e di transito veicolare nella semicarreggiata interessata dai lavori di cui sopra, per singoli tratti cantierati. Il tutto garantendo, in sicurezza, la continuità del transito

veicolare nella semicarreggiata non impegnata dagli stessi lavori. E garantendo, in sicurezza, il regolare transito pedonale e l’accesso a tutti gli ingressi.

Istituito infine il limite massimo di velocità di 20 km/h.