"L'inganno di Pinocchio - Opera rock" al Teatro Vittorio Emanuele - Tempostretto

Venerdì 15 dicembre in scena il musical interamente made in Messina, con 24 performer della compagnia On Stage

MESSINA – Dopo il sold out dello scorso anno al Palacultura, la compagnia “On Stage”, sarà in scena, venerdì 15 dicembre, ore 21 al Teatro Vittorio Emanuele, con “L’inganno di Pinocchio – Opera rock”, di Paride Acacia e Sarah Lanza. Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre testo di Carlo Collodi, “Le avventure di Pinocchio”, presenta simbolismi, metafore, riferimenti esoterici, alchemici e psicoanalitici impreziositi dalla musica rock.

La rielaborazione svela le valenze profonde ed i contenuti archetipici e simbolici che possono ingannare il lettore del racconto originale. Il musical è interamente made in Messina, con ben 24 performer professionisti, pronti a dare una sferzata di energia agli spettatori. La messa in scena è di Paride Acacia (attore, cantante e regista, già Gesù in Jesus Christ Superstar di Massimo Romeo Piparo) e di Sarah Lanza (danzatrice perfezionatasi al centro internazionale Opus Ballet); vocal coach è Christian Gravina (già “Frollo” in Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante); gli arrangiamenti vocali a cura di Axel Torrisi (già nel musical We Will Rock You della cantante americana Anastacia). Il video mapping è di Vincio Siracusano, il disegno luci di Renzo Di Chio, la fonica è di Luca Finotti, i costumi di Cinzia Preitano.