“L’isola pedonale a piazza Cairoli deve diventare attrattiva” VIDEO

L'ingegnere Sciacca, presidente del Comitato Messina 3S, propone "parcheggi multipiano e iniziative contro la desertificazione del centro"

MESSINA – “In centro serve un vero e proprio parcheggio multipiano. E tante iniazitive culturali e sociali per far sì che non prevalga l’attuale tendenza alla desertificazione. L’isola pedonale di piazza Cairoli deve diventare attrattiva e i cambiamenti vanno condivisi con i cittadini. Al centro di tutto questo va messo il commercio, da valorizzare”. Prima del convegno su “Pums e commercio di prossimità di Messina. Quale futuro?”, alla Camera di commercio, l’ingegnere Gaetano Sciacca, presidente del Comitato Messina 3S Sviluppo, Sostenibilità e Sicurezza, spiega le ragioni dell’iniziativa.

La scorsa settimana Sciacca ha presentato a Palazzo Zanca la richiesta d’ammissibilità del referendum abrogativo della delibera del Consiglio comunale con cui si è approvato il Piano urbano della mobilità sostenibile. Per il Comitato, “questo Pums non migliora la qualità della vita ed è carente di aspetti progettuali fondamentali sul piano ambientale del servizio pubblico locale. Soprattutto non rispetta la mobilità delle persone e delle merci. In particolare, anziani e fragili”. E ancora: “Gravi le carenze sul piano della sostenibilità economica e sociale. Mancano i parcheggi di prossimità in numero sufficiente e gli stalli di scarico merci per una sosta breve. In generale, il processo di transizione ecologica avrebbe dovuto essere più graduale”

