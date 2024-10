L’Italnuoto vince la Coppa Comen, Molonia protagonista nella staffetta

Siciliani sul podio a Cipro. Due palermitani vincono l'oro individuale, per il nuotatore dell'Unime primo posto in staffetta

I giovani azzurri delle acque libere di Roberto Marinelli, responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili di fondo, vincono a Cipro per la Mediterranean Open Water Swimming Cup (Comen). L’Italia ha dominato la competizione conquistando l’oro in tutte le prove. Nella 5 km del sabato con Francesco Esposito tra gli uomini e Sofia Biagi tra le donne. Mentre domenica grandi protagonisti i nuotatori siciliani, i due palermitani Giovanni Lauricella e Federica Sirchia vincono la 7,5 km rispettivamente al maschile e al femminile, infine il messinese Cristian Molonia tesserato con l’Unime centra il primo posto nella staffetta 4×1,25 km insieme a Biagi, Amicone ed Esposito.

La classifica vede l’Italia chiudere a 89 punti, davanti a Israele, Francia, Cipro e Monaco più che doppiati dalla giovane nazionale di fondo italiana. Soddisfatto il responsabile tecnico Roberto Marinelli: “Abbiamo vinto la tredicesima Coppa Comen consecutiva, le 7,5km non sono state prove velocissime, i nostri ragazzi si sono comportati bene, li abbiamo obbligati a svolgere il rifornimento come esperienza, molti di loro non lo avevano mai fatto. Hanno condotto bene la prova che vedeva in gara un francese discreto nei maschi e una israeliana interessante fra le femmine. Nella staffetta avevamo un punto debole, probabilmente saremmo arrivati secondi dietro ad Israele, ma è stata squalificata perché il primo frazionista ha sbagliato boa. Esperienza valida, posto bello, si torna a casa vincenti per runa nuova stagione con un nuovo gruppo di ragazzi con cui lavorare”.

Articoli correlati