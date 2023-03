"Lo sguardo dell'avvenire" in musica e parola al Piccolo teatro di Barcellona - Tempostretto

Il violino di Giovanni Alibrandi, protagonista della serata, si unisce alla musica elettronica del gruppo Fracargio per creare un connubio di sonorità contemporanee e brani antichi

BARCELLONA – Piccolo Teatro Petrolini di Barcellona Pozzo di Gotto ospita sabato 11 marzo “Lo sguardo dell’avvenire”, uno spettacolo che unisce musica e parola. Il violino di Giovanni Alibrandi, protagonista della serata, si unisce alla musica elettronica del gruppo Fracargio per creare un connubio di sonorità contemporanee e brani antichi, tra cui emerge anche Bach. Il filo conduttore è il dramma di un poeta e il rapporto tormentato con la reazione artistica, dramma condiviso dal compositore e dall’artista in generale, se il rapporto con l’arte è autentico. Fracargio e Giovanni Alibrandi si uniscono in una collaborazione creativa intensa, per regalare agli ascoltatori un’atmosfera sognante. “Lo sguardo dell’avvenire” fa parte degli otto appuntamenti musicali organizzati dall’ensemble Fracargio e Diaphonia Edizioni, nella stagione concertistica “Sentieri sonori”, dedicata alla musica contemporanea e all’incontro con altri linguaggi artistici. Fracargio è un ensemble siciliano che fonde strumenti antichi e moderni con l’elettronica. Musica scritta e improvvisata incontrano letteratura, arti figurative e teatro. La lingua siciliana è una scelta significativa. Nel 2018 ha pubblicato l’album “Agni Parthene” e nel 2021 i singoli “Fa focu amuri” e “Morti duci”. L’ensemble ha collaborato con l’attore William Caruso, creando le musiche per gli itinerari d’ascolto “5.20” e “In Nativitate Domini”, oltre allo spettacolo teatrale “Effetto Paradiso”. La loro produzione artistica è un’esperienza continua di contaminazioni artistiche. Giovanni Alibrandi, violinista, è nato nel 1977 ed ha conseguito numerosi diplomi e master in ambito musicale, specializzandosi anche nella musica da camera e nella didattica musicale. Ha suonato in numerosi Festival e Associazioni in Italia, sia da solista che in formazioni da camera, ed è autore di brani di musica elettronica con l’aggiunta di violini acustici ed elettrici, incisi per importanti etichette discografiche e trasmissioni televisive.