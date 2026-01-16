Sanità. Occhiuto: “bando per medici da tutta Europa con incentivi” VIDEO

Occhiuto: "la manifestazione di interesse rivolta a medici specialisti italiani, dell’Unione europea ed extra Ue"

CATANZARO – È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria la manifestazione di interesse rivolta a medici specialisti italiani, dell’Unione europea ed extra Ue disponibili a prestare servizio nelle Aziende sanitarie regionali. Lo ha annunciato il presidente della Regione e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto.

L’iniziativa, curata da Azienda Zero, fa seguito al decreto con cui è stato autorizzato il reclutamento di ulteriori professionisti, anche stranieri, per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario. Le specializzazioni richieste riguardano, tra le altre, anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina d’emergenza-urgenza, medicina interna, pediatria, ginecologia e ostetricia, radiologia, psichiatria, chirurgia generale e urologia.

Occhiuto ha chiarito che la manifestazione è «aperta a medici di tutto il mondo» e prevede, oltre allo stipendio, un contributo economico straordinario forfettizzato, utilizzabile anche per le spese di alloggio. Nel suo appello, il presidente ha invitato in particolare i medici calabresi che lavorano fuori regione o all’estero a valutare il rientro: «Se venite a lavorare in Calabria, la Calabria vi paga di più».