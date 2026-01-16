 Sanità. Occhiuto: "bando per medici da tutta Europa con incentivi" VIDEO

Sanità. Occhiuto: “bando per medici da tutta Europa con incentivi” VIDEO

Dario Rondinella

Sanità. Occhiuto: “bando per medici da tutta Europa con incentivi” VIDEO

Tag:

venerdì 16 Gennaio 2026 - 08:40

Occhiuto: "la manifestazione di interesse rivolta a medici specialisti italiani, dell’Unione europea ed extra Ue"

CATANZARO – È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria la manifestazione di interesse rivolta a medici specialisti italiani, dell’Unione europea ed extra Ue disponibili a prestare servizio nelle Aziende sanitarie regionali. Lo ha annunciato il presidente della Regione e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto.

L’iniziativa, curata da Azienda Zero, fa seguito al decreto con cui è stato autorizzato il reclutamento di ulteriori professionisti, anche stranieri, per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario. Le specializzazioni richieste riguardano, tra le altre, anestesia e rianimazione, cardiologia, medicina d’emergenza-urgenza, medicina interna, pediatria, ginecologia e ostetricia, radiologia, psichiatria, chirurgia generale e urologia.

Occhiuto ha chiarito che la manifestazione è «aperta a medici di tutto il mondo» e prevede, oltre allo stipendio, un contributo economico straordinario forfettizzato, utilizzabile anche per le spese di alloggio. Nel suo appello, il presidente ha invitato in particolare i medici calabresi che lavorano fuori regione o all’estero a valutare il rientro: «Se venite a lavorare in Calabria, la Calabria vi paga di più».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Messina si candida a Capitale italiana del mare 2026
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED