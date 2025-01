Lo stilista messinese Fausto Puglisi ospite alla Casa famiglia del Cirs

Ha giocato con i bambini e donato loro una lavagna touch screen per lo studio

MESSINA – Lo stilista messinese Fausto Puglisi è stato ospite alla Casa famiglia del Cirs, il centro di reinserimento sociale che accoglie e avvia al mondo del lavoro ragazze madri e donne vittime di violenza. “L’uomo che veste le donne”, che ha lavorato con personaggi del calibro di Jennifer Lopez, Britney Spears, Kylie Minogue, Pamela Anderson, Madonna, o Laura Pausini, recentemente al Palarescifina. Puglisi, che è nato a Messina, ha rapporti con il Cirs da anni e per lui far visita alla Casa famiglia, accolto dalla presidente Maria Celeste Celi e dai componenti del cda Maurizia Longo e Gianfranco Penna, è stato come un ritorno a casa.

Dal Cirs hanno raccontato che Puglisi ha giocato con i piccoli ospiti della Casa famiglia ai quali ha donato una lavagna touch screen, che sarà utilissima nel loro approccio al mondo dello studio ma anche per trascorrere momenti ludici e ricreativi tramite il collegamento al web, ma sempre accompagnati da adulti. Lo stilista ha inoltre esortato i bambini allo studio ed ha rivolto parole incoraggianti alle madri, affinché puntino sempre a concretizzare attraverso il lavoro il loro futuro.

Un legame, quello del Cirs con Puglisi, nato con il Premio Adolfo Celi, meritatamente consegnato allo stilista per i suoi grandi successi nella moda. Un legame che continuerà ancora, proprio come quello con la sua Messina, nel segno della solidarietà e della vicinanza.