Lo Stretto di Messina protagonista a Linea Blu su RaiUno

Appuntamento oggi con il programma tv. Al centro la città, il suo porto e i tesori nascosti nei fondali

MESSINA – Messina e il suo Stretto al centro del programma “Linea Blu – Porti d’Italia”. L’appuntamento è oggi, alle ore 14, su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Si legge nella pagina Fb del programma: “Prima tappa alla Madonnina della Lettera, simbolo della città e del suo legame con il mare. Sentinella dell’approdo messinese dalla caratteristica forma di “falce”, considerato uno dei porti naturali più sicuri del Mediterraneo e oggi cuore pulsante di un sistema portuale che, con oltre 11,3 milioni di passeggeri all’anno, si è confermato primo porto dell’Unione Europea per traffico passeggeri. Percorreremo poi il canale che collega lo Stretto al lago salato di Torre Faro, riserva naturale di grande valore ambientale e sito di interesse comunitario, dove convivono habitat unici e numerose specie migratorie”.

I tesori nascosti sui fondali dello Stretto

E ancora: “Seguiremo da vicino, inoltre, il lavoro dei piloti impegnati nello Stretto, figure chiave per la sicurezza della navigazione in uno degli specchi d’acqua più trafficati e complessi del Mediterraneo. Andremo poi alla scoperta dei tesori nascosti sui fondali dello Stretto: grazie a un’immersione particolarmente impegnativa, le telecamere di Linea Blu – Porti d’Italia hanno documentato la presenza dell’Errina aspera, un raro organismo simile a un piccolo corallo, simbolo della biodiversità marina di questi fondali. Non mancherà uno sguardo all’antica arte dei cuntastorie siciliani, narratori di piazza che, con voce, canto e cartelloni illustrati, tramandano miti, cronache e leggende popolari. Una tradizione orale che resiste al tempo, mantenendo viva la memoria collettiva dell’isola”.

Foto dalla pagina Facebook di Linea Blu.