Locri. Anziana muore in un incendio scoppiato in casa sua

LOCRI – Un’anziana è morta nel rogo del suo appartamento. Il fatto è accaduto nella centralissima via Marconi a Locri. Sul posto, nonostante siano giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco della sede di Siderno non sono riusciti a salvarla. Con l’autoscala, i pompieri hanno raggiunto il quarto piano dell’edificio e, contemporaneamente la porta d’ingresso accedendo all’appartamento, ma la donna (cl1937) era già deceduta a causa delle gravi ustioni riportate. Forse le sue condizioni le hanno impedito di fuggire alle fiamme che, in pochi secondi hanno avvolto il divano e gli arredi vicini. Il magistrato di turno sta coordinando le indagini per accertare le cause dell’incendio.