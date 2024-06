Locri. Incidente stradale SS106, è salito a tre il numero delle vittime

L'auto è andata a impattare contro muretto di contenimento sulla corsia opposta, molto probabilmente per un malore del conducente

LOCRI – E’ salito a tre il numero delle vittime dell’incidente stradale, oltre ad un ferito, avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 106 a Locri in località Moschetta nei pressi del parco archeologico. Nell’incidente è stato coinvolto un intero nucleo familiare che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. A perdere la vita sono stati Antonio Simonetti, di 61 anni, la moglie Domenica Palamara, di 58 anni, entrambi residenti a Brancaleone, Santina Palamara, sorella di Domenica, che è deceduta poco dopo il trasporto d’urgenza in ospedale a Locri, ferito Giuseppe Simonetti, di 19 anni, figlio dei coniugi, trasferito con l’elisoccorso al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per diverse fratture e lesioni e ferite in più punti del corpo.

L’auto condotta da Antonio Simonetti, a un tratto, è andata a impattare contro un muretto di contenimento sulla corsia opposta, molto probabilmente per un malore del conducente stesso. Le indagini, per accertare definitivamente le cause del terribile incidente sono eseguite dai carabinieri, coordinate dalla Procura di Locri, che già nel tardo pomeriggio di ieri aveva disposto il sequestro preventivo del veicolo.