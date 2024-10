L’Officina del Sole rilancia: “I giovani devono poter scegliere se restare o partire”

Il collettivo si costituirà in associazione APS e dal pomeriggio del 4 ottobre darà inizio alla nuova fase della sua vita con workshop e attività per adulti e bambini

MESSINA – Due anni di attività, oltre 50 eventi, con l’arte “portata” in ogni angolo di Messina, dal Duomo al Gran camposanto e a Palazzo Zanca, attraverso iniziative e mostre di ogni tipo. L’Officina del Sole è pronta a inaugurare la sua terza stagione e ha chiamato a raccolta i cittadini per la nuova fase della sua vita. Giorno 4 ottobre alle ore 19, nella sede di via Giacomo Venezian 15, il collettivo di artisti ufficializzerà la costituzione in associazione APS.

Workshop e attività per adulti e bambini

Dall’Officina del Sole spiegano: “Abbiamo fatto questa scelta per migliorare l’offerta per gli utenti che ci verranno a trovare e per valorizzare ulteriormente le nostre attività, dato che siamo profondamente convinti che migliorando le proposte professionali, potremo far crescere il tessuto socio economico del nostro territorio. Con questo nuovo corso vi presenteremo alcune novità rispetto agli anni precedenti, come per esempio i workshop per adulti e bambini in varie discipline, piccoli progetti editoriali destinati al sostegno dell’associazione e ulteriori ospiti a sorpresa che verranno appositamente a Messina per incontrare tutti coloro che ci verranno a trovare”.

Appuntamento al 4 ottobre per una festa di “inizio”. L’obiettivo resta sempre quello di dare “ai giovani messinesi la possibilità di poter scegliere di restare o tornare a Messina”.