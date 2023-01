Logiudice ha firmato, è il nuovo direttore sportivo del Messina - Tempostretto

Pasquale Logiudice ha firmato, attesi nelle prossime ore le firme di Kragl e Perez quali nuovi rinforzi dell'Acr Messina

MESSINA – Il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, comunica di aver affidato il ruolo di direttore sportivo della prima squadra al signor Pasquale Logiudice. Il dirigente sportivo, 54 anni, in passato esperienze con Catania, Juve Stabia, Catanzaro e Fidelis Andria, è già al lavoro per rinforzare la squadra secondo le indicazioni della proprietà.

Come anticipato già da giorni Logiudice è al lavoro sotto traccia, adesso potrà fare il mercato ufficialmente. I prossimi colpi attesi sono Kragl, centrocampista, e Perez, attaccante. Da direttore sportivo Logiudice in passato ha lavorato a Catanzaro e nella passata stagione con la Fidelis Andria, squadra che al pari del Messina mantenne la categoria nel finale di campionato. Il nuovo dirigente sarà chiamato proprio a ripetere quell’impresa: prendere una squadra dall’ultimo posto nel girone e trascinarla alla salvezza.

Tra i 6 e gli 8 erano i colpi promessi dal presidente Sciotto. Fumagalli è stato il primo, Kragl e Perez dovrebbero seguire. Poi si andrà alla ricerca probabilmente di un difensore centrale di esperienza, per avere almeno un punto di riferimento per ogni reparto. Tatticamente poi serviranno dei terzini per le fasce visto che Ezio Raciti preferisce schierare una difesa a quattro. Infine si andrà alla ricerca di qualche giocatore in attacco che è il reparto che ha più sofferto del Messina e dove nessuno è sicuro del posto.

