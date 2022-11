L'omaggio ai caduti della Polizia municipale con il sindaco Basile e il comandante Blasco - Tempostretto

In occasione della commemorazione dei defunti, la cerimonia

MESSINA – Commemorazione dei defunti: si è conluso l’impegno della polizia municipale, con 80 vigili nei cimiteri cittadini. In quattro giorni, dal 30 ottobre al 2 novembre, tutti i cimiteri cittadini urbani e suburbani sono stati presidiati dagli agenti. Ieri mattina, mercoledì 2 novembre, si è svolta la cerimonia di omaggio ai caduti della Polizia municipale, alla presenza del sindaco Federico Basile e del comandante Stefano Blasco. Un omaggio ai caduti del terremoto del 1908, che morirono in casema, sotto le macerie. All’epoca si chiamavano guardie cittadine e, per sposarsi, dovevano avere una dispensa.

Sindaco e comandante nei cimiteri

Sia il sindaco sia il comandante hanno visitato tutti i cimiteri cittadini. I servizi si sono svolti con due unità per cimitero fisse, una staffetta di motociclisti e una squadra annonaria.