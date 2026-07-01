L’Orlandina ritrova Ricards Klanskis: “Felice di essere tornato a casa”

Il lungo lettone classe 2003 torna in Sicilia, in passato anche le esperienze con la nazionale giovanile ad europei e mondiali

CAPO D’ORLANDO – Ci sono storie che il tempo non interrompe, che continuano a vivere nei ricordi, nei legami costruiti giorno dopo giorno e in una maglia che, anche quando viene lasciata temporaneamente nell’armadio, non smette mai di appartenerti. Per Ricards Klanskis e l’Orlandina Basket è proprio così.

La società biancazzurra è orgogliosa di annunciare il ritorno a Capo d’Orlando di Ricards Klanskis, lungo lettone classe 2003, atleta di talento e prospettiva che torna a vestire i colori che lo hanno accompagnato in una parte fondamentale della sua crescita umana e cestistica.

Perché quello di Ricards non è semplicemente un nuovo acquisto. È il ritorno di un ragazzo che a Capo d’Orlando ha mosso passi importanti verso il basket dei grandi e che ha costruito un rapporto speciale con la società, con la città e con i tifosi biancazzurri.

Le parole di Klanskis

L’Orlandina ritrova un atleta che conosce perfettamente l’ambiente, la cultura del club e il significato di indossare questa maglia. Ricards ritrova una società che ha creduto in lui fin dai suoi primi passi in Italia e una piazza che lo ha visto crescere e affermarsi.

Così il cestista di ritorno nelle file dei paladini: “Sono felice di essere tornato a casa! Capo d’Orlando è sempre stato un posto speciale per me. Dopo un anno difficile, adesso sono pronto a dare il meglio per questa squadra. So quanto significa fare bene e vincere qui a Capo d’Orlando, sia per la società che per i tifosi. Ringrazio la società per avermi dato l’opportunità di tornare qui a Capo d’Orlando”.

La carriera e le esperienze passate

Arrivato in Sicilia giovanissimo nella stagione 2018/2019, Klanskis ha vissuto il percorso del settore giovanile dell’Orlandina distinguendosi per talento, dedizione e voglia di migliorarsi. Negli anni successivi ha continuato il proprio cammino indossando anche la maglia della Serie C e successivamente quella della prima squadra in Serie A2.

Dopo aver proseguito il proprio percorso maturando importanti esperienze in Serie B con Torrenova, Jonico Taranto, Aurora Desio e Bakery Piacenza, Ricards torna oggi a Capo d’Orlando come un giocatore più maturo, più completo e pronto a mettere il proprio talento al servizio della squadra.

Nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili della Lettonia, partecipando ai Campionati Europei e Mondiali FIBA, confrontandosi con alcuni dei migliori prospetti del basket europeo e mondiale.