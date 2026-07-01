Salute in viaggio, oltre 400 i messinesi visitati

Tornerà a settembre lo screening gratuito promosso da Ordine delle professioni sanitarie, Cri e Caronte che torna a settembre

A Ganzirri la sesta e ultima tappa estiva di “Salute in viaggio”. Oltre 400 i messinesi che hanno già potuto usufruire di screening e consulti gratuiti che riprenderanno a settembre Dai logopedisti ai dietisti, passando per igienisti dentali, audiometristi, cardiologi, pediatri, otorini e dermatologi. Tutti a disposizione della cittadinanza per consulti e screening gratuiti, fondamentali per le diagnosi precoci.

Salute in viaggio, il progetto



E’ un binomio che piace alla città, quello tra salute e territorio, messo in campo da Caronte & Tourist in occasione del 60° anniversario e con la collaborazione della Croce Rossa e dell’Ordine delle professioni sanitarie. L’obiettivo è chiaro: portare la prevenzione direttamente sotto casa e facilitare l’accesso alle cure, soprattutto per le fasce più fragili della cittadinanza, come anziani e bambini. In piazza un’offerta specialistica a tutto campo con numeri che certificano il successo del progetto: sono già circa 400 i messinesi che finora hanno usufruito dei controlli.

Lo screening in piazza



“Noi, come tecnici di laboratorio, abbiamo avuto modo di spiegare quali sono i mezzi e le varie occasioni per scoprire quali sono quelle patologie che, se scoperte preventivamente, possono essere curate senza criticità” ha spiegato Carmelo Runci, tecnico sanitario di laboratorio biomedico. A fare da eco anche Domenica Urzì in rappresentanza dei tecnici di radiologia: “Si tratta di un’importante opera di prevenzione, spiegando alla popolazione quali sono i programmi di screening e quello che può essere fatto per favorire la compliance dei pazienti e le diagnosi precoci di patologie oncologiche, ma anche di altro tipo”.

Visite e controlli tornano a settembre

Presenti anche i neurofisiopatologi: “Noi ci occupiamo di diagnostica neurologica, facciamo eeg per lo screening per l’epilessia, studiamo le vie nervose e i contatti tra nervi e muscoli, ma anche il sonno” ha aggiunto Nunzio Muscarà. Ma il viaggio della prevenzione non finisce qui. Dopo l’ultima tappa estiva nei villaggi della riviera nord, la carovana si sposterà in centro città per la chiusura dell’iniziativa in programma il prossimo 13 settembre a Camaro.