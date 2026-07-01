 Lo Stretto invisibile, i Sopralluoghi di Gerri Gambino in zona sud

Lo Stretto invisibile, i Sopralluoghi di Gerri Gambino in zona sud

Alessandra Serio

Lo Stretto invisibile, i Sopralluoghi di Gerri Gambino in zona sud

mercoledì 01 Luglio 2026 - 15:47

Allo studio Anastasio il 14esimo appuntamento con la rassegna d'arte

Da sabato 4 luglio 2026 alle 18.30 la vetrina dello studio Anastasio, al n. 14 di via Calamech, ospiterà “ZONASUD”, quattordicesimo appuntamento con Sopralluoghi. In mostra le fotografie di Gerri Gambino che guideranno il viaggio lungo un tratto di costa pressoché invisibile dello Stretto di Messina.

La zona sud, lo sguardo di Gerri Gambino

Sono circa 10 chilometri di litorale quasi inaccessibile: per raggiungerlo bisogna infilarsi in un paio di angusti sottopassi ferroviari, sbucando su brevi lembi di spiaggia spesso ingombrati da macerie e dai resti dell’ultima mareggiata. È l’affaccio al mare negato della zona sud della città: un tratto urbano sconosciuto che si estende dalla storica Lanterna del Montorsoli fino all’approdo di Tremestieri. Anche per questa occasione è stato realizzato un libro d’artista, in un numero limitato di copie, con un testo originale dell’autore e un racconto per immagini dello Stretto dimenticato.

Allo studio Anastasio continuano i Sopralluoghi

Luogo di dialogo, dispositivo di contatto con l’esterno mutevole e plurale, la vetrina di via Calamech 14 è lo scenario del percorso di SOPRALLUOGHI che, attraverso le voci e i linguaggi delle arti contemporanee, con artisti, fotografi, architetti, poeti, scienziati, filosofi e storici, vuole attivare libere pratiche di ricerca, racconto e testimonianza del sentimento che anima le sponde dello Stretto, per un rinnovato patto con il mare e con il proprio tempo.

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