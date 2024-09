Lotto, a S. Teresa di Riva centrato un terno da 22.500 euro

Sicilia protagonista delle estrazioni del weekend con tre vincite da quasi 100.000 euro

La Sicilia si è presa la scena nelle estrazioni del weekend del Lotto con numerose vincite che si sono piazzate nella Top 10. A Bagheria, in provincia di Palermo, è stato realizzato un terno da 45.000 euro su Tutte le Ruote con i numeri 9-31-47. A Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, è stato registrato un terno da 22.500 euro sulla ruota di Palermo con i numeri 20-27-62. A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, è stata centrata una quaterna su Tutte le Ruote da 21.660 euro, a fronte di una giocata di soli 4 euro. La fortuna ha fatto tappa in Sicilia anche al 10eLotto con la vincita da 5mila euro a Pantelleria, in provincia di Trapani. (fonte ac/AGIMEG)