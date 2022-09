L'ultima pazza idea di Cateno De Luca: "Sindaco di Catania? Non lo escludo" - Tempostretto

Dopo Fiumedinisi e S. Teresa, l'ex sindaco di Messina ha messo nel mirino la quarta fascia tricolore

FIUMEDINISI – L’ultima pazza idea di Cateno De Luca è quella di tornare subito in gioco per candidarsi a sindaco di… Catania. Il tarlo gliel’hanno messo in testa i giornalisti che, ieri sera, lo aspettavano sotto il palco di Fiumedinisi, al termine del suo comizio di commento al risultato elettorale. A domanda diretta, De Luca ha così risposto: “Non vi dico di no. Mi avete messo una pulce nell’orecchio, io non ci avevo pensato. Stavo valutando se candidarmi a sindaco di Taormina. Ma se vi ricordate – ha proseguito De Luca, sempre in risposta ai giornalisti – all’inizio c’era stata una mia indecisione se candidarmi a Taormina o a Messina. Alla fine ha prevalso Messina. Ora ero indirizzato su Taormina, ma questa cosa di Catania mi stuzzica…”. Una provocazione? Chissà. Del resto, in molti avevano accolto con scetticismo, per usare un eufemismo, la sua decisione di candidarsi a sindaco di Messina. Sappiamo tutti com’è andata a finire. Dopo Fiumedinisi, S. Teresa e Messina, quindi, Cateno De Luca sembra avere messo ufficialmente nel mirino la quarta fascia tricolore.