L’ultima volta di Gina Lollobrigida a Messina: “Il vostro è il regno dell’ospitalità” - Tempostretto

Scomparsa oggi a 95 anni, l’indimenticabile attrice era stata in città nel 2020, ospite d’onore del Vittorio Emanuele

Sessantadue anni dopo la sua ultima volta a Messina, Gina Lollobrigida (scomparsa oggi all’età di 95 anni) era tornata in città nell’agosto del 2020, ospite d’onore al “Teatro Scoperto” del Vittorio Emanuele. “È passato qualche giorno vero?”, aveva ricordato la “Lollo” riportando alla memoria quella sua ultima sua volta a Messina, all’Irrera a mare, per ricevere il Premio “David di Donatello” insieme a Gregory Peck. Ad accogliere la diva del cinema c’erano il presidente del Ente Teatro Orazio Miloro e l’assessore alla cultura Enzo Caruso.

“Ricordo con gioia la mia prima volta in Sicilia – aveva aggiunto Gina Lollobrigida, intervistata da Geri Villaroel – ero felicissima di essere qui e adesso lo sono altrettanto per questa occasione unica di rivederla. Il vostro è il regno dell’ospitalità e dell’affetto. E spero di tornare ancora”.

Un ritorno che non si è mai concretizzato, anche se i nomi di Gina Lollobrigida e Messina sono tornati a “incrociarsi” durante le ultime elezioni Politiche, quando l’attrice è stata candidata, come capolista al Senato di Italia Sovrana Popolare, in diverse circoscrizioni, tra cui quella della Sicilia orientale (Catania, Messina e Taormina).