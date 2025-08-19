L’ultimo saluto a Pippo Baudo nella “sua” Sicilia, mercoledì i funerali in diretta tv

Domani, a Militello Val di Catania, le esequie del conduttore, simbolo Rai e della televisione italiana. Potenziati i trasporti

L’ultimo saluto a Pippo Baudo. Ieri l’affollata camera ardente al Teatro delle Vittorie. E oggi, dalle 9 alle 12, è ancora possibile rendergli omaggio a Roma. Poi la salma del conduttore, simbolo per eccellenza della televisione italiana, sarà portata in Sicilia. Domani infatti è il giorno dei funerali a Militello Val di Catania, dove è nato e dove aveva chiesto di essere sepolto. La funzione religiosa sarà celebrata mercoledì alle 16 nel santuario di Santa Maria della Stella, una chiesa settecentesca barocca. Lì aveva fatto pure il chierichetto. E, dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta le esequie.

Il sindaco del Comune siciliano, Giovanni Burtone, ha annunciato il lutto cittadino. Per l’occasione, sono stati potenziati i collegamenti con Militello Val di Catania. “In occasione delle esequie di Pippo Baudo, la Regione, d’intesa con Trenitalia, ha voluto garantire un servizio di trasporto adeguato per consentire, a quanti vorranno, di partecipare in modo ordinato e sicuro”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò.

L’ultimo omaggio a Pippo Baudo nella “sua” Militello: la camera ardente e poi il maxi schermo in piazza

Questa la comunicazione dell’amministrazione comunale: “Per chi volesse rendere omaggio al nostro concittadino Pippo Baudo, mercoledì 20 agosto sarà allestita una camera ardente presso il Santuario di Santa Maria della Stella a partire dalle ore 9 e fino alle 13. La chiesa riaprirà alle ore 15,30 per consentire l’ingresso ai familiari, alle autorità, ai colleghi artisti e ai giornalisti accreditati per assistere ai funerali. I cittadini potranno accedere nel limite dei rimanenti posti disponibili in chiesa. La Rai assicurerà la diretta”.

Intanto, tutti i posti, nei Bed and Breakfast, di Militello, sono esauriti. Ci saranno lenzuoli bianchi e striscioni sui balconi. In chiesa potranno entrare 300 persone e in piazza, con un maxischermo, potranno assistere alla cerimonia circa duemila persone (fonte la Repubblica di Palermo).

Foto da Italpress.

