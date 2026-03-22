L’Unime non sbaglia contro lo Sporting Club Salerno

In trasferta contro l'ultima del girone la squadra universitaria riporta una vittoria importante in ottica salvezza a quattro giornate dalla fine

MESSINA – La Ssd Unime di pallanuoto torna vittoriosa dalla trasferta di Santa Maria Capua Vetere di sabato pomeriggio. La formazione universitaria impegnata nella 14ª giornata del girone 4 di Serie B ha superato in esterna lo Sporting Club Salerno, la formazione campana è ultima nel girone a zero punti. Era una partita insidiosa per la formazione di coach Misiti visto che i campani sono si ultimi senza punti ma hanno spesso offerto partite combattute.

Bravi però Cama e compagni a prendere il comando della operazioni e non cedere più la testa della gara, l’Unime si gode le quattro reti di Cama e di Ianc e la tripletta di D’Angelo. Per gli uomini cari al presidente De Francesco la salvezza diretta si avvicina e al momento non sarebbero neanche troppo distanti i playoff che non erano l’obiettivo stagionale.

Sc Salerno – Ssd Unime 11-15

La partita si apre con una rete dei locali, di Volpe che sarà il miglior marcatore della sua squadra con sei centri personali, l’Unime risponde immediatamente con Ianc e la doppietta di D’Angelo scappando sull’1-3, non sarà più ripresa. A metà gara il punteggio tra le due formazioni è 6-8, nel terzo quarto il migliore dei siciliani che vanno a segno quattro volte, doppietta di Cama, e reti di D’Angelo e Vinci, si chiude sul massimo vantaggio di 6-12. Nell’ultimo parziale dal 9-15 i campani vanno a segno due volte nell’ultimo minuto rendendo meno amaro il parziale sull’11-15.

Tabellino

Parziali: 4-5, 2-3, 0-4, 5-3. Superiorità: 1/10, 3/5. Rigori: 3/6, 1/1

Arbitro: George Pislariu.

Sc Salerno: Schwille, Agoglia, Volpe 6, Toscano, Murano 1, Santoro 1, Venutolo, Iannicelli, Carrella 1, Plaitano 1, Borza, Murolo 1, Paolillo.

Ssd UniMe: Caliri, Falsone, Costa, Denaro 1, Milana, Albarino 1, D’Angelo 3, Vinci 1, Ianc 4, Mazza, Sciabà, Cama 4, Gennaro, Finanze.