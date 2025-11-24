 Lutto Cittadino per Loris Incognito: Brolo sconvolta dalla tragica scomparsa del 17enne

Lutto Cittadino per Loris Incognito: Brolo sconvolta dalla tragica scomparsa del 17enne

lunedì 24 Novembre 2025 - 09:00

In prognosi riservata il 18enne che viaggiava con lui

La comunità di Brolo è stata colpita da un lutto profondo in seguito alla tragica scomparsa di Loris Incognito, il ragazzo di soli 17 anni che si è spento sabato pomeriggio al Policlinico di Messina a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale. Il sindaco, Giuseppe Laccoto, interpreterà il dolore della cittadinanza proclamando il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali.

L’incidente a Ponte Naso

Loris era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale giovedì 20 novembre, avvenuto lungo la strada provinciale 149 tra Patti e Brolo, in località Ponte Naso. Il giovane viaggiava a bordo di una Mini Cooper che si è scontrata con una Peugeot.

Trasportato in condizioni disperate alla Rianimazione del Policlinico di Messina, il 17enne ha lottato per due giorni, ma purtroppo le sue condizioni non gli hanno consentito di superare il profondo trauma. La dinamica esatta dell’incidente è tuttora al vaglio dei Carabinieri.

I feriti e le indagini in corso

Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre persone. Un diciottenne che viaggiava con Loris ha subìto un delicato intervento neurochirurgico a causa di un profondo trauma cranico e di fratture toraciche e resta ricoverato al Policlinico in prognosi riservata. La conducente dell’altra auto è invece ricoverata all’ospedale Barone Romeo di Patti in condizioni meno critiche.

Il cordoglio della comunità

Il dolore della comunità brolese è stato espresso dal sindaco Giuseppe Laccoto: “Quando una vita nel fiore degli anni si spezza, l’intera comunità avverte un peso che nessuna parola può colmare. La tragica scomparsa di Loris, ragazzo dolce, gentile e dal sorriso capace di illuminare ogni incontro, lascia tutti smarriti e addolorati”.

