Maltempo a Messina. Di nuovo l’acqua al Palatracuzzi VIDEO

L'assessore allo sport, Massimo Ficocchiaro, ha fornito a più riprese rassicurazioni sulla soluzione del problema, che, purtroppo, ancora non arriva

Brutta sorpresa questa domenica mattina 2 febbraio, al Palatracuzzi. Il maltempo che ha imperversato in città ha determinato forti infiltrazioni di acqua che hanno allagato il parquet della struttura di via Roccaguelfonia. Il tempestivo intervento del custode, Mimmo Minutoli, aiutato dai dirigenti della Basket School e dall’impresa di pulizie è servito a limitare i danni, asciugando quanto più possibile l’acqua al fine di consentire che oggi pomeriggio si possa svolgere la partita della Basket School, al momento in bilico.

E’ davvero un peccato che ancora non si riesca a risolvere la problematica che, ad ogni pioggia, fa allagare il parquet del Palatracuzzi, creando forti disagi alle squadre e ai loro tifosi. Purtroppo le rassicurazioni fornite a più riprese dall’assessore allo sport, Massimo Finocchiaro, risultano smentite dai fatti. Non si nega l’impegno dell’amministrazione comunale ma si vorrebbe piuttosto poter contare su risultati concreti e definitivi.

Aggiornamento: la partita, date le condizioni, è stata sospesa.