Piove dentro PalaRescifina e PalaTracuzzi. Finocchiaro: “Stiamo provvedendo”

L'assessore rassicura, "interventi strutturali in corso". Novità anche per PalaMili e Cappuccini

MESSINA – “Continua ad entrare l’acqua al PalaTracuzzi. Il tetto è incompleto da mesi e sono stati otturati i buchi dei pluviali che permettono il deflusso dell’acqua. L’acqua strabocca dai laterali e si infiltra all’interno”. Questa la segnalazione di un cittadino. All’impianto di via Roccaguelfonia, lo scorso anno, erano già stati effettuati interventi di impermeabilizzazione al tetto per via delle continue infiltrazioni di acqua causate dalla pioggia. Da poco era stato anche sospeso un derby di basket per “inagibilità del campo da gioco provocata dal maltempo” e, in merito all’accaduto, ai microfoni di Tempostretto era intervenuta la vicepresidente della Basket School Messina Patrizia Samiani: “Da quello che ho potuto leggere la partita Castanea contro Barcellona è stata sospesa per infiltrazioni di acqua causate dalla troppa pioggia, dal vento. Stiamo mettendo delle pezze sotto i canestri perché continua a cadere acqua e quindi credo che il problema ancora sussista”.

Problemi anche al PalaRescifina, Finocchiaro: “Stiamo provvedendo con interventi strutturali”

Massimo Finocchiaro, assessore con delega allo Sport del Comune di Messina, conferma che infiltrazioni d’acqua dal tetto si sono registrate anche al PalaRescifina: “Abbiamo affidato a una ditta il compito di risolvere il problema del telo di 1200 metri quadri che fa da “tetto” alla struttura. In occasione del concerto di Laura Pausini si è trovata una soluzione provvisoria, dato che il telo si è logorato, letteralmente strappato a causa del recente vento, fuori dal normale. La ditta incaricata dovrà sistemare il telo con una gru e un fono industriale e poi saldarlo. Un lavoro complesso. Una scelta, in origine, discutibile. Nel caso del PalaTracuzzi, ieri, c’è stato un problema legato ai pannelli a muro e alla protezione in gomma piuma. E in precedenza c’era stata un’infiltrazione. Ma la direzione lavori sta provvedendo anche lì. Risolveremo tutto”.

PalaMili e Cappuccini: gli aggiornamenti

In più, aggiorna l’assessore Finocchiaro: “Oggi si consegnano i lavori per il PalaMili e la squadra continuerà a giocare. Alla fine delle operazioni, ci saranno nuove tribune e luci, oltre all’impermeabilizzazione. La piscina Cappuccini? Anche lì, tra caldaia, filtri e impianti tecnologici, i lavori sono in corso. I tempi non li dettiamo noi ma cerchiamo di risolvere le situazioni critiche, compresi i problemi strutturali”.

Il tema piscine in città sarà affrontato mercoledì in commissione a Palazzo Zanca.

Articoli correlati