Maltempo a S. Teresa, gazebo vola sul lungomare e colpisce auto

Temporale improvviso questo pomeriggio, con forti raffiche di vento

S. TERESA – Pioggia, forte vento e grandine. Nonostante la breve durata, il temporale di questo pomeriggio abbattutosi su alcune zone di S. Teresa di Riva ha lasciato qualche segno sul territorio. Una tubatura è saltata in via Sparagonà e domani, come ci informa l’assessore Gianmarco Lombardo, verrà effettuato l’intervento di ripristino. Attimi di apprensione, invece, nella zona nord del lungomare. Sollevato da una raffica di vento, un gazebo è volato sulla sede stradale colpendo alcune auto, per fortuna senza conseguenze.