Maltempo. Albero crolla a Milazzo, danni anche ad un semaforo

Il forte vento di queste ore ha causato qualche danno anche nel tirreno. A Milazzo un albero è caduto sulla carreggiata

MILAZZO – Il maltempo di queste ultime ore non risparmi nemmeno il tirreno, dove si sono registrate alcune criticità seppur senza conseguenze particolarmente gravi. In particolare, a Milazzo le raffiche di vento hanno divelto il semaforo di via Orgaz. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, al fine di evitare pericoli per la circolazione. Si sono registrati danni anche al Capo, dove un albero si è abbattuto sulla strada ma anche in questo caso fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. Dal comune nessuno stato di allerta, la situazione risulta al momento sotto controllo. Intanto questa mattina non ha nevicato solo nella città dello stretto, anche a Milazzo strade imbiancate per uno scenario invernale forse un po’ tardivo.