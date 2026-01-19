Maltempo, riaperta la strada alle Masse: completato il bypass

La Città metropolitana riapre la SP45: "Gli interventi non hanno mai subito ritardi"

MESSINA – Il bypass SP45 4Masse è stato completato e la strada provinciale riaperta, dopo il crollo di diversi giorni fa dovuto al maltempo. Lo ha comunicato la Città metropolitana di Messina, spiegando che l’attuale soluzione, insieme alle opere di consolidamento necessarie a ristabilire le condizioni di sicurezza, ha permesso il ripristino della percorribilità. Così

“Nessun ritardo negli interventi alle Masse”

L’ente ha anche chiarito che gli interventi “non hanno mai subito ritardi, ma sono stati avviati tempestivamente subito dopo il verificarsi del dissesto”. All’apertura erano presenti il direttore generale Giuseppe Campagna, il funzionario di zona della Città Metropolitana Gaetano Maggioloti, il personale della Protezione Civile comunale e la consigliera comunale Margherita Milazzo. Non appena le condizioni meteorologiche miglioreranno, sarà eseguita la bitumazione per completare l’opera e garantire una migliore durabilità del tracciato.

Basile: “La strada sarà ancora più sicura e duratura”

Il sindaco Basile ha spiegato: “La riapertura della SP 45 rappresenta un risultato concreto dell’impegno della Città Metropolitana nel garantire sicurezza e continuità alla viabilità del territorio. Abbiamo agito con tempestività per ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Ringrazio i tecnici, il personale operativo e tutti gli enti coinvolti per il lavoro svolto in sinergia. Con il completamento della bitumazione consegneremo un’infrastruttura ancora più sicura e duratura”.