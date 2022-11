Malvasia senza confini: da Lipari e dalla Sicilia con passione - Tempostretto

Un incontro alla Camera di commercio di Messina nel segno della promozione dei territori

MESSINA – “Malvasie senza confini, primo brand dal vino al mondo – Opus Loci”. Eccellenze che si nutrono del rapporto speciale con il territorio, a Lipari e in altre zone della Sicilia. Un evento promosso dalla Camera di Commercio di Messina, con la Camera di commercio di Udine-Pordenone stamattina, venerdì 11 novembre, alla sala Consulta del Palazzo camerale.

Ha messo in evidenza il sindaco Federico Basile: “La promozione di un territorio passa anche attraverso i suoi vini e le loro caratteristiche più identitarie. Ritengo che occasioni come queste possano essere lo strumento giusto per un confronto costruttivo che, grazie al lavoro e allo studio degli addetti ai lavori, faccia sempre più emergere pregi e potenzialità delle malvasie. La provincia di Messina ne vanta diversi di pregio e la Malvasia delle Lipari è, sicuramente, tra questi”.

L’incontro alla Camera di Commercio

Condividere un’esperienza per valorizzare i territori. Questo il filo conduttore dell’iniziativa. In apertura dei lavori – moderati dalla consigliera camerale, Flora Mondello, vice delegata regionale “Donne del Vino Sicilia” e presidente “Consorzio per la tutela del Mamertino Doc” -, i saluti istituzionali del presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina; del sindaco Basile; del presidente dell’Ente camerale di Udine-Pordenone, Giovanni Da Pozzo, e dell’assessore comunale al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Caruso.

Subito dopo si è svolta la tavola rotonda “Opus Loci think local, act global. Condivisione di un’esperienza per valorizzare i territori – Malvasia: il primo brand del vino al mondo”, introdotta e coordinata dal wine manager Walter Filiputti. A intervenire sono stati Mauro Pollastri, presidente del “Consorzio Malvasie delle Lipari”; Roberta Urso, delegata regionale dell’associazione “Le donne del vino”; Antonina Sidoti, della “Fondazione Its Academy Albatros”; Pietrangelo Pettenò della “Marco Polo Project”; e Pina Costa, direttrice area Relazioni esterne e business development di Assocamerestero.