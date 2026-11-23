Intervengono il deputato regionale Leanza e il consigliere Lambraio: "Va garantita l’assistenza nella zona". Preoccupazione tra le famiglie di diversi villaggi

MESSINA – Preoccupazione tra le famiglie di Torre Faro, Ganzirri, Faro Superiore e dei villaggi limitrofi per l’imminente pensionamento, previsto dal 28 novembre, della pediatra che per tantissimi anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per intere generazioni di bambini del territorio. A raccogliere le preoccupazioni dei genitori sono il deputato regionale Calogero Leanza e il consigliere della VI Municipalità Antonio Lambraio, che sollecitano “un intervento tempestivo delle istituzioni e degli enti sanitari competenti”.

«Il pensionamento di una professionista che per anni ha accompagnato la crescita di tantissimi bambini rischia di creare un vuoto assistenziale in una zona dove, secondo le segnalazioni ricevute, non c’è disponibilità di pediatri di libera scelta. Chiediamo che venga verificata con urgenza la situazione e che si individuino soluzioni concrete per garantire un’adeguata presenza pediatrica sul territorio, evitando che le famiglie siano costrette a spostarsi in altre zone della città. Ringraziamo la pediatra per la professionalità e la dedizione dimostrate in tutti questi anni. È fondamentale, però, assicurare la continuità di un servizio essenziale per i bambini e le loro famiglie. La tutela della salute dei più piccoli deve rimanere una priorità assoluta», evidenziano Leanza e Lambraio.