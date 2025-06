Al mare e nei locali con il bus: Atm lancia l’abbonamento estivo per gli under 18

Avrà un prezzo agevolato e sarà valido dall'1 luglio al 30 settembre

Il servizio di trasporto pubblico è sempre più gradito alle nuove generazioni. Se fino a qualche anno fa i ragazzi si spostavano in autobus solo quando obbligati, magari per mancanza di alternative, adesso sono sempre più numerosi coloro i quali scelgono di muoversi con i mezzi pubblici. Oggi, Atm è in grado di intercettare un’utenza sempre più giovane, anche durante la stagione estiva. Il management aziendale, in piena sintonia con l’Amministrazione comunale, ha quindi deciso di lanciare un’iniziativa destinata proprio agli under 18: un abbonamento estivo, valido dall’1 luglio al 30 settembre 2025, che potrà essere acquistato al prezzo agevolato di 35 euro.

“C’erano tempi in cui chi si spostava in città con i mezzi pubblici era considerato uno svantaggiato, economicamente e socialmente. Adesso prendere l’autobus fa tendenza. Il servizio di trasporto pubblico erogato da ATM è diventato affidabile e molti ragazzi decidono di muoversi in bus anche per andare al mare e raggiungere i luoghi del divertimento. L’iniziativa di ATM è lodevole e come Comune la sposiamo totalmente”, é quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“Questa iniziativa nasce a seguito delle tante richieste ricevute nelle ultime settimane sia dai ragazzi che dalle loro famiglie. Molti giovani della nostra città sono in possesso dell’abbonamento scolastico, che tuttavia è valido fino al termine delle lezioni. Abbiamo quindi pensato di lanciare un abbonamento estivo a un prezzo calmierato, valido h24 e su tutte le linee del servizio pubblico. Potranno usufruire dell’agevolazione gli under 18, ma anche coloro che, pur avendo più di 18 anni, sono in possesso dell’abbonamento scolastico ATM per l’anno 2024/25. Siamo certi che questa iniziativa farà registrare un boom di richieste”, spiega la presidente dell’Azienda Trasporti Carla Grillo.

L’abbonamento estivo per gli Under 18 potrà essere acquistato negli uffici di via La Farina e in tutti i box vendita di Atm (Annunziata, Cavallotti, Zir).