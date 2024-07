Margherita. Nuove idee per i padiglioni, Messina può rinascere

Basta piangersi addosso. Questa città ha bisogno di aprirsi e di ripensare in termini progettuali al proprio futuro

di Marco Olivieri

MESSINA – Una città che ha bisogno di aprirsi all’esterno e di confrontarsi con il proprio futuro. Questa è Messina e i progetti sull’ex “Margherita”, lontani negli anni e sempre incerti, possono essere una metafora di una realtà che ha la necessità di decollare. Di porre fine alle eterne incertezze, mentre la Regione siciliana appare spesso tiranna e lontana. Distante dalle reali necessità del territorio messinese, complici una classe politica messinese in maggioranza inadatta al ruolo e protesa solo a coltivare i propri orticelli elettorali.

Come ha rivelato Tempostretto, i fondi Fsc per lo sviluppo e la coesione prevedono il finanziamento dei padiglioni 1, 2, 3 del Margherita. Strutture destinate, salvo variazioni, alla sede del museo archeologico (padiglione 1), del museo del terremoto (padiglione 2) e della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali (padiglione 3). Ma non si tratta di progetti esecutivi. L’unico esecutivo, il padiglione 10, che dovrebbe diventare la sede della Biblioteca regionale di Messina “Giacomo Longo”, non rientra nei fondi Fsc.

In tutte le scelte strategiche, come emerge dalla recente polemica sulle “briciole” per la città metropolitana di Messina negli Fsc 2021-27, Palermo e Catania pesano di più in Sicilia. E, se questo è un dato di fatto, qualcosa deve cambiare in termini di capacità di fare squadra e di valorizzare le specificità del territorio. Un primo passo sarebbe quello di dare attenzione a tutte le incompiute messinesi, realtà chiuse e che potrebbero rianimarsi.

Apriamo un dibattito sulle destinazioni di due padiglioni

Noi, come giornale, intendiamo aprire un dibattito su quali realtà ospitare in due padiglioni, 1 e 2, dell’ex Cittadella della cultura. Rispetto al progetto originario, con i musei del terremoto (nel 2023 inaugurato al museo regionale) e archeologico, oggi si può pensare a nuove destinazioni. Ad esempio, potrebbe nascere una vera e propria “casa” degli artisti, con visioni e contenuti adeguati ai tempi.

Su questo andrebbe fatta una seria, e sana, pressione politica sul governo regionale.

Basta piangersi addosso, Messina deve prendere in mano il proprio destino

In generale. che fare di questa città bella e disperata? È tempo di smettersi di lamentarsi e di ragionare su Messina in termini di pensiero e azione. Basta parole prive di contenuti. E basta pensieri asfittici. Apriamo le stanze e affacciamoci sullo Stretto. Non nel cortile pieno di spazzatura e con un muro che blocca ogni orizzonte. Ma verso il mondo.

