Fondi Fsc, l’ex Margherita sarà la casa della Soprintendenza

Niente da fare per la Biblioteca regionale, anche se si trattava di un progetto esecutivo. Ma la destinazione dei padiglioni può ancora cambiare

di Marco Olivieri

MESSINA – “Grande è la confusione sotto il cielo” ma la situazione è eccellente, per citare Mao Zedong? Se si considerano le lentezze della Regione siciliana, è difficile parlare di eccellenza. E, dopo tanti anni, Messina vorrebbe avere certezze sul progetto di riqualificazione dell’ex ospedale “Margherita”, da trasformare in Cittadella della cultura. Ma andiamo all’attualità: in base ai fondi Fsc per lo sviluppo e la coesione 2021-27, nell’accordo firmato da Schifani e Meloni, 16,8 milioni andranno, più cinque milioni integrativi, per un totale di 21 milioni, alla struttura messinese. Ma i fondi non sono destinati al padiglione 10, il cui progetto è esecutivo ed è stato definanziato. Si tratta di un padiglione che dovrebbe diventare la sede della Biblioteca regionale di Messina “Giacomo Longo”. Il progetto esecutivo è stato redatto da F&M Ingegneria Spa di Mirano, con responsabile unico del procedimento Nicola Azzarello. Il costo previsto è di 13 milioni.

In passato, per la nascita della Cittadella della cultura, si parlava di 42 milioni ma quei soldi non ci sono più. In ogni caso, i 16,8 milioni non riguardano il padiglione 10.

Nei fondi Fsc 2021-27 si fa invece menzione, per l’ex “Margherita”, del rup Vincenzo Salvaggio, responsabile unico del procedimento per il museo archeologico (padiglione 1), il museo del terremoto (padiglione 2) e della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali (padiglione 3). Ma per questi tre padiglioni si è nelle fasi ancora preliminari. Il che comporterà ritmi pressanti per completare i lavori entro il 2027, pena la perdita dei finanziamenti. In sostanza, i fondi Fsc finanziano 1, 2 e 3, come padiglioni.

Di conseguenza, l’unico padiglione il cui progetto era esecutivo e il bando di gara si poteva fare subito risulta non finanziato. Il che comporta che la Biblioteca regionale, che è sotto sfratto, rimane senza sede.

La destinazione dei padiglioni può ancora cambiare

In questo momento, il rup è in attesa di un decreto regionale, necessario per la copertura delle operazioni di completamento delle indagini e per l’indicazione delle destinazioni. Il tutto per terminare tutti i passaggi in modo da rendere esecutivo il progetto. L’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana potrebbe pure cambiare la destinazione dei padiglioni. Ad esempio, il museo del terremoto è stato inaugurato, nel novembre 2023, al museo regionale. Quindi, l’idea iniziale è superata.

In generale, in questi anni, sembra che siano mancati sia la volontà politica, sia una visione organica. Nel progetto orginario non si è nemmeno pensato a un sistema di collegamento tra i vari padiglioni, è stato osservato da un tecnico, che preferisce non fare dichiarazioni ufficiali. Da troppo tempo Messina attende una svolta. E ormai assiste con scetticismo ad annunci e ipotesi.

Articoli correlati