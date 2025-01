Marina di Gioiosa Ionica. SUV in fiamme dopo essere ripartito dal semaforo

Il SUV ha preso fuoco dopo esser ripartito dal semaforo. Il fatto è avvenuto sul centralissimo corso Carlo Maria

MARINA DI GIOIOSA IONICA – I vigili del fuoco di Siderno ieri sera sono intervenuti nel centralissimo corso Carlo Maria dopo che un SUV, non appena ripartito dal semaforo, ha preso fuoco. Il conducente del veicolo si è accorto prima della fuoriuscita di fumo dal vano motore ed ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo. Il mezzo infatti, è stato avvolto dalle fiamme in pochi secondi. Per fortuna non si è registrato nessun ferito, solo tanta paura per i passanti.