Masterchef a Messina. Il 15 maggio la registrazione di una puntata a Piazza Duomo - Tempostretto

Il celebre programma tv giunge in riva allo Stretto. Chiuso il transito pedonale per consentire le riprese

Prima “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, ora “Masterchef”. Messina al centro dei famosi programmi di cucina in tv.

Lunedì 15 maggio, in piazza Duomo, sarà registrata una puntata condotta dai giudici chef Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri (nella foto tratta dal sito di Masterchef).

Quel giorno, dalle 7 alle 17, il transito in piazza sarà consentito solo ai residenti per raggiungere le proprie case, mentre sarà vietato il transito delle auto nelle strade limitrofe e la sosta nelle parti di via Venezian, via Università e controviale sud di piazza Duomo limitrofe alla piazza.

L’accesso sarà consentito solo ai veicoli impegnati nelle riprese televisive.