Mauro Mondello ce l’ha (quasi) fatta: da Porto alla Sicilia a piedi in quattro mesi

Il ricercatore e giornalista messinese è partito il 14 maggio scorso e raggiungerà Messina sabato. Poi l'ultima tappa verso Milazzo

A distanza di 4 mesi dalla partenza, Mauro Mondello raggiungerà Milazzo e concluderà una camminata lunga 3.740 chilometri, partita dal Portogallo, dalla città di Porto. Il giornalista messinese e ricercatore universitario, autore de Le Siciliane nel 2023, ha dato il via alla sua impresa il 14 maggio scorso per attraversare a piedi Portogallo, Spagna, Franca e Italia, fino allo Stretto e al golfo milazzese. Il suo, aveva raccontato, è un “atto di resistente” per sostenere “due progetti per una Sicilia più giusta e creativa”. Attualmente si trova in Calabria, ma sempre più vicino alla meta.

I due progetti di Mauro Mondello

Il reporter freelance punta alla realizzazione di due progetti. Il primo è un hub creativo per la Sicilia, “Settentrionale Sicula”, iniziativa editoriale con cui dare voce alle donne e alle storie non raccontate, anche attraverso borse di studio per giovani siciliane. Mondello ha raccontato a maggio che “la Sicilia ha bisogno di nuove narrazioni. L’hub è una risposta concreta alla crisi dell’editoria locale e alla disinformazione”. Il secondo è “Aitna, la startup dei calzini solidali”, un marchio di attrezzatura outdoor con alla base i principi di rigenerazione e inclusione, a sostegno di cause sociali.

L’arrivo a Messina di Mauro Mondello e l’ultima tappa

Con i due progetti sempre nel cuore, Mondello ha percorso quasi tutto il suo viaggio. Mancano proprio le ultime tappe. “Io sto bene, chiaramente sono stanco e non potrebbe essere altrimenti – ha dichiarato -. Ma non vedo l’ora di arrivare al momento in cui, finalmente, dalla costa calabrese comincerò a vedere la linea del Pilone”. Da programma, il messinese dovrebbe attraversare lo Stretto sabato pomeriggio, con arrivo a Messina intorno alle 17. Dopo una breve passeggiata dalla rada San Francesco a Piazza del Popolo, Mondello “festeggerà” l’arrivo con amici e concittadini, prima di ripartire l’indomani per l’ultima tappa. Domenica 14 settembre partirà alle 8 verso Milazzo, passando dai Colli. L’arrivo previsto è per le 17.

Già superati i 3.750 km

Nel suo ultimo post su Instagram Mondello ha raccontato di come, in realtà, i 3.750 km siano già stati superati. Il motivo? Tutte le volte in cui l’attivista messinese si è “perso”, cambiando sentiero, o a causa delle mappe. Il suo racconto quotidiano sui social è stato seguito da centinaia di persone e la raccolta fondi su gofundme (qui il link) sfiora i 6mila euro. In molti lo hanno incitato e sostenuto a distanza, chi economicamente, chi con chiamate e messaggi e chi offrendo alloggi o sostegno. Ora l’attesa è per l’arrivo nella sua terra.